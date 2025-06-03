Sony больше не будет производить смартфоны Xperia03.06.25
Sony меняет стратегию в мобильном сегменте: согласно сообщениям японских СМИ, компания начала передавать производство своих флагманских смартфонов сторонним подрядчикам. Ранее такой подход использовался только для среднебюджетных моделей.
По данным источника, это не временная мера, а часть долгосрочного плана. На производственных площадках Sony в Таиланде, где ранее собирались смартфоны, больше не упоминается мобильное направление. Напомним, у компании было три ключевые локации для выпуска телефонов — две в Таиланде и одна в Китае. Сейчас ни одна из них не числится как активный производственный центр для смартфонов.
Первой моделью, собранной сторонним производителем, предположительно стал недавно представленный Xperia 1 VII. Несмотря на смену схемы сборки, качество устройства осталось на уровне прошлых флагманов Sony — это отметили обозреватели.
Ожидается, что такой шаг позволит компании сократить издержки и повысить производственную гибкость. Однако это также может свидетельствовать о снижении приоритетности мобильного направления в стратегии Sony, учитывая его ограниченный коммерческий успех в последние годы.
Компания Sony Semiconductor Solutions представила новый 50-мегапиксельный CMOS-датчик для смартфонов под брендом LYTIA, получивший название LYT-818. Этот сенсор оснащен матрицей размером 1/1.28 дюйма и обладает передовыми технологиями шумоподавления и широким динамическим диапазоном.
Одной из ключевых особенностей датчика является схема сверхвысокого коэффициента усиления (UHCG), которая позволяет снимать более четкие фотографии при низком освещении, уменьшая уровень шума до 0,95 e — рекордного показателя среди мобильных сенсоров Sony.
Технология HDR в LYT-818 помогает улавливать детали в ярких и темных зонах кадра. Датчик делает один снимок с тремя разными настройками, что позволяет сбалансировать свет и тени на изображении. Сенсор также отличается сниженным энергопотреблением, что позволяет HDR работать непрерывно в режиме реального времени, например, при просмотре снимков на экране смартфона.
Дополнительные характеристики сенсора включают размер пикселя 1,22 мкм, использование цветного фильтра Quad Bayer Coding и поддержку записи видео с частотой до 120 кадров в секунду при разрешении 4K. LYT-818 поддерживает аналоговые, цифровые и MIPI интерфейсы.
Серийное производство LYT-818 начнется в сентябре 2024 года, и, по слухам, первым смартфоном с этим сенсором станет vivo X200 Pro.
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