Sony більше не вироблятиме смартфони Xperia03.06.25
Sony змінює стратегію в мобільному сегменті: згідно з повідомленнями японських ЗМІ, компанія почала передавати виробництво своїх флагманських смартфонів стороннім підрядникам. Раніше такий підхід використовувався лише для середньобюджетних моделей.
За даними джерела, це не тимчасовий захід, а частина довгострокового плану. На виробничих майданчиках Sony у Таїланді, де раніше збиралися смартфони, більше не згадується мобільний напрямок. Нагадаємо, компанія мала три ключові локації для випуску телефонів — дві в Таїланді і одна в Китаї. Зараз жодна з них не вважається активним виробничим центром для смартфонів.
Першою моделлю, зібраною стороннім виробником, ймовірно, став нещодавно представлений Xperia 1 VII. Незважаючи на зміну схеми збирання, якість пристрою залишилася на рівні минулих флагманів Sony – це відзначили оглядачі.
Очікується, що такий крок дозволить компанії скоротити витрати та підвищити виробничу гнучкість. Однак це також може свідчити про зниження пріоритетності мобільного напрямку у стратегії Sony, враховуючи його обмежений комерційний успіх останніми роками.
Компанія Sony Semiconductor Solutions представила новий 50-мегапіксельний CMOS-датчик для смартфонів під брендом LYTIA, який отримав назву LYT-818. Цей сенсор оснащений матрицею розміром 1/1.28 дюйма і має передові технології шумоподавлення та широкий динамічний діапазон.
Однією з ключових особливостей датчика є схема надвисокого коефіцієнта посилення (UHCG), яка дозволяє знімати чіткіші фотографії при низькому освітленні, зменшуючи рівень шуму до 0,95 e – рекордного показника серед мобільних сенсорів Sony.
Технологія HDR у LYT-818 допомагає вловлювати деталі у яскравих та темних зонах кадру. Датчик робить один знімок із трьома різними налаштуваннями, що дозволяє збалансувати світло та тіні на зображенні. Сенсор також відрізняється зниженим енергоспоживанням, що дозволяє HDR працювати безперервно в режимі реального часу, наприклад, переглядаючи знімки на екрані смартфона.
Додаткові характеристики сенсора включають розмір пікселя 1,22 мкм, використання кольорового фільтра Quad Bayer Coding і підтримку відеозйомки з частотою до 120 кадрів в секунду при роздільній здатності 4K. LYT-818 підтримує аналогові, цифрові та MIPI інтерфейси.
Серійне виробництво LYT-818 розпочнеться у вересні 2024 року, і, за чутками, першим смартфоном із цим сенсором стане vivo X200 Pro.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Ajax IndoorCam – камера для відеоспостереження у приміщеннях. Це універсальне рішення для дому та офісу, яке граничить між домашнім та професійним сегментом. Розповімо детальніше
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Sony більше не вироблятиме смартфони Xperia Sony бізнес смартфон
На виробничих майданчиках Sony у Таїланді, де раніше збиралися смартфони, більше не згадується мобільний напрямок
Хмарний ігровий сервіс GeForce NOW тепер доступний на Steam Deck Nvidia Steam консоль
Nvidia розширила доступність свого хмарного ігрового сервісу GeForce NOW, випустивши окрему програму для портативної консолі Steam Deck.
Sony більше не вироблятиме смартфони Xperia
Хмарний ігровий сервіс GeForce NOW тепер доступний на Steam Deck
Продажі Tesla впали в Європі
Xiaomi випередила Apple на ринку смарт годинників
Новий електричний Dodge Charger зробили седаном потужністю 670 л.с.
У Китаї відбувся перший у світі поєдинок гуманоїдних роботів
MSI PinSafe Design – паяння материнських плат без гострих шипів
Xiaomi YU7 – кросовер потужністю 690 к.с. та запасом ходу до 835 км
Marshall Kilburn III – колонка з автономністю понад 50 годин
Vodafone Україна економить 12 МВт-год енергії щодня завдяки ШІ