Sony анонсировала совместимость PlayStation VR2 и ПК через новый адаптер для подключения

В феврале корпорация Sony анонсировала расширение поддержки гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2 для использования на персональных компьютерах. Изначально эта гарнитура была предназначена исключительно для работы с игровой консолью PlayStation 5. Однако низкие продажи устройства побудили компанию расширить его потенциальную аудиторию.

Sony заявила, что возможность использования PlayStation VR2 с ПК появится до конца этого года. Для подключения гарнитуры к ПК потребуется специальный адаптер, который уже прошёл сертификацию южнокорейским агентством RRA (National Radio Research Agency). Это свидетельствует о скором официальном релизе. Ожидается, что Sony сделает официальное объявление о поддержке ПК на одной из предстоящих игровых презентаций.

Ранее некоторые энтузиасты уже проводили эксперименты по подключению PlayStation VR2 к ПК, используя интерфейс VirtualLink. Однако официальная поддержка от Sony обещает более стабильное и удобное использование гарнитуры с персональными компьютерами.

Напомним, что PlayStation VR2 поступила в продажу в начале прошлого года. Гарнитура предлагает изображение с разрешением 2000×2040 пикселей для каждого глаза, поле зрения 110°, частоту обновления 120 Гц и подключается через кабель USB Type-C. Рекомендованная цена PS VR2 составляет около 550 долларов, что дороже самой консоли PlayStation 5.