Sony анонсувала сумісність PlayStation VR2 та ПК через новий адаптер для підключення

У лютому Sony анонсувала розширення підтримки гарнітури віртуальної реальності PlayStation VR2 для використання на персональних комп’ютерах. Спочатку ця гарнітура була призначена виключно для роботи з ігровою консоллю PlayStation 5. Однак низькі продажі пристрою спонукали компанію розширити потенційну аудиторію.

Sony заявила, що можливість використання PlayStation . VR2 з ПК з’явиться до кінця цього року. Для підключення гарнітури до ПК буде потрібний спеціальний адаптер, який уже пройшов сертифікацію південнокорейським агентством RRA (National Radio Research Agency). Це свідчить про швидкий офіційний дозвіл. Очікується, що Sony зробить офіційне оголошення про підтримку ПК на одній із майбутніх ігрових презентацій.

Раніше деякі ентузіасти вже проводили експерименти щодо підключення PlayStation VR2 до ПК, використовуючи інтерфейс VirtualLink. Проте офіційна підтримка від Sony обіцяє стабільніше та зручніше використання гарнітури з персональними комп’ютерами.

Нагадаємо, що PlayStation VR2 надійшла у продаж на початку минулого року. Гарнітура пропонує зображення з роздільною здатністю 2000×2040 пікселів для кожного ока, поле зору 110 °, частоту оновлення 120 Гц та підключається через кабель USB Type-C. Рекомендована ціна PS VR2 становить близько 550 доларів, що дорожче за саму консоль PlayStation 5.