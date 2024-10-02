Соцсеть Twitter/X потеряла в цене 80% после того как ее купил Илон Маск02.10.24
Илон Маск приобрел Twitter за $44 миллиарда в 2022 году, планируя трансформировать платформу в сервис под названием X с акцентом на «свободу слова». Однако эта трансформация столкнулась с множеством проблем. Введение новых функций сопровождалось ошибками, а запуск платной подписки привел к росту числа фейковых аккаунтов и троллей. Эти события, наряду с противоречивыми заявлениями Маска, вызвали недовольство среди крупных рекламодателей, включая Apple и Disney, которые покинули платформу.
Согласно последним данным Fidelity Investments, оценка X упала на 79% с момента приобретения. Если изначальная стоимость компании составляла $44 миллиарда, то теперь она оценивается в примерно $9,4 миллиарда. Fidelity, инвестировавшая $19,66 млн через Blue Chip Fund при покупке Twitter, теперь оценивает свою долю в соцсети всего в $4,19 миллиона, что свидетельствует о значительном снижении стоимости компании.
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Соцсеть Twitter/X потеряла в цене 80% после того как ее купил Илон МаскTwitter (X) Илон Маск
Введение новых функций Twitter/X сопровождалось ошибками, а запуск платной подписки привел к росту числа фейковых аккаунтов и троллей
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