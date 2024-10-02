Соцмережа Twitter/X втратила в ціні 80% після того, як її купив Ілон Маск

Ілон Маск придбав Twitter за $44 мільярди у 2022 році, плануючи трансформувати платформу в сервіс під назвою X з акцентом на «свободу слова». Однак ця трансформація зіткнулася з багатьма проблемами. Введення нових функцій супроводжувалося помилками, а запуск платної підписки призвів до зростання кількості фейкових акаунтів та тролів. Ці події, поряд із суперечливими заявами Маска, викликали невдоволення серед великих рекламодавців, включаючи Apple та Disney, які покинули платформу.

Згідно з останніми даними Fidelity Investments, оцінка X впала на 79% з моменту придбання. Якщо початкова вартість компанії становила $44 мільярди, то тепер вона оцінюється приблизно в $9,4 мільярда. Fidelity, яка інвестувала $19,66 млн через Blue Chip Fund при покупці Twitter, тепер оцінює свою частку в соцмережі всього в $4,19 мільйона, що свідчить про значне зниження вартості компанії.