Смартфоны Северной Кореи заменяют обращение на «товарищ» и делают скриншот экрана каждые 5 минут07.06.25
Недавно журналисты BBC опубликовали видеообзор смартфона, который был вывезен контрабандой из Северной Кореи. Устройство попало в руки южнокорейского издания Daily NK и стало одним из немногих свидетельств того, как может выглядеть мобильная техника в условиях тотального контроля.
Модель устройства на видео не названа, но, как отмечает TechSpot, по внешнему виду и интерфейсу смартфон напоминает устройства Huawei или Honor. Официально эти бренды не представлены на северокорейском рынке, однако эксперты не исключают, что некоторые аппараты могли попасть в страну и быть адаптированы под местное программное обеспечение с жесткой фильтрацией контента.
Смартфон запускается с анимацией северокорейского флага, а встроенный ввод текста подвергает сообщения цензуре. К примеру, при попытке ввести южнокорейское слово, означающее «старший брат» или «парень», система автоматически заменяет его на «товарищ». Упоминание Южной Кореи трансформируется в «марионеточное государство».
Ещё одна деталь — устройство делает скриншоты экрана каждые пять минут и сохраняет их в скрытую папку, доступ к которой для обычного пользователя закрыт. BBC предполагает, что таким образом власти могут следить за тем, как именно используется смартфон.
Информации об использовании мобильных устройств в КНДР крайне мало, и она поступает в основном от беженцев и независимых источников. По их данным, смартфоны в стране действительно стали более распространёнными, но сопровождаются рядом ограничений: от отсутствия доступа к глобальному интернету до постоянного надзора. СМИ также сообщают о существовании так называемых «отрядов молодежного контроля», которые останавливают прохожих и проверяют содержимое их телефонов.
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