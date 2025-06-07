Смартфони Північної Кореї замінюють звернення на товариш і роблять скріншот екрану кожні 5 хвилин07.06.25
Нещодавно журналісти ВВС опублікували відеоогляд смартфона, який був вивезений контрабандою з Північної Кореї. Пристрій потрапив до рук південнокорейського видання Daily NK і став одним із небагатьох свідчень того, як може виглядати мобільна техніка в умовах тотального контролю.
Модель пристрою на відео не названа, але, як зазначає TechSpot, на вигляд і інтерфейс смартфон нагадує пристрої Huawei або Honor. Офіційно ці бренди не представлені на північнокорейському ринку, проте експерти не виключають, що деякі апарати могли потрапити до країни та адаптуватися під місцеве програмне забезпечення з жорсткою фільтрацією контенту.
Смартфон запускається з анімацією північнокорейського прапора, а вбудоване введення тексту піддає повідомлення цензурі. Наприклад, при спробі ввести південнокорейське слово, що означає «старший брат» або «хлопець», система автоматично замінює його на товариш. Згадка Південної Кореї трансформується в «маріонеткову державу».
Ще одна деталь — пристрій робить скріншоти екрана кожні п’ять хвилин і зберігає їх у приховану папку, доступ до якої закритий для звичайного користувача. BBC припускає, що таким чином влада може стежити за тим, як саме використовується смартфон.
Інформації про використання мобільних пристроїв у КНДР дуже мало, і вона надходить в основному від біженців та незалежних джерел. За їхніми даними, смартфони в країні справді стали більш поширеними, але супроводжуються низкою обмежень: від відсутності доступу до глобального інтернету до постійного нагляду. ЗМІ також повідомляють про існування так званих «загонів молодіжного контролю», які зупиняють перехожих та перевіряють вміст їхніх телефонів.
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