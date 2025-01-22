Смартфоны Samsung Galaxy S25 покажут на Unpacked 2025 уже сегодня22.01.25
Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2025 года состоится уже сегодня. 22 января в Сан-Хосе, Калифорния, в 20:00 часов по Киеву. Главной темой презентации станет анонс новых смартфонов, флагманской линейки Galaxy S25.
Сразу же после презентации мы опубликуем материал со множеством редакционных фото и впечатлениями о новых смартфонах Самсунг Галакси С25.
Где посмотреть Galaxy Unpacked
Прямую трансляцию можно будет увидеть на официальном сайте Samsung, в Samsung Newsroom, а также на YouTube.
Что известно о Samsung Galaxy S25
Как ожидается, Samsung представит три модели: Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra.
- Дизайн: Смартфоны сохранят узнаваемый стиль с минимальными изменениями. Galaxy S25 и S25+ получат дисплеи на 6,2 и 6,7 дюйма, а S25 Ultra — 6,9 дюйма. Ожидаются более тонкие рамки, закругленные углы и ровные края.
- Процессор: Все устройства будут работать на Snapdragon 8 Elite, который поддерживает генеративный искусственный интеллект прямо на устройстве. Это подчеркивает стратегию Samsung по интеграции AI во все аспекты пользовательского опыта.
- Камеры: Основные изменения касаются модели Ultra. Ультраширокий сенсор увеличен до 50 МП вместо прежних 12 МП.
- Зарядка: Устройства получат поддержку нового стандарта беспроводной зарядки Qi2. Магниты для зарядки, аналогичные технологии MagSafe, будут доступны через специальные чехлы.
Возможные новинки Galaxy Unpacked
- Galaxy Ring 2
Обновленная версия фитнес-трекера, оснащенная дополнительными датчиками и функциями искусственного интеллекта.
- AR/VR-очки
Samsung, Google и Qualcomm готовят XR-устройства, которые могут быть частично представлены на этом мероприятии.
- One UI 7
Новая версия пользовательского интерфейса с улучшенной интуитивностью и интеграцией с AI.
- Galaxy S25 Slim
Версия с тонким дизайном, слухи о которой пока остаются неподтвержденными.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Первые Bluetooth-наушники с дополнительным креплением на ухе – рассказываем про Ugreen HiTune S5. Так ли они хороши для спорта?
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Смартфоны Samsung Galaxy S25 покажут на Unpacked 2025 уже сегодня Samsung события в мире
Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2025 года состоится уже сегодня. 22 января в Сан-Хосе, Калифорния, в 20:00 часов по Киеву. Главной темой презентации станет анонс новых смартфонов, флагманской линейки Galaxy S25.
Zotac выпустила первую 600-ваттную модификацию видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 GeForce RTX Nvidia Zotac
Zotac подготовила три варианта GeForce RTX 5090, которые базируются на графическом процессоре Nvidia GB202. Этот чип включает 21760 ядер CUDA и использует 512-разрядную шину памяти
Смартфоны Samsung Galaxy S25 покажут на Unpacked 2025 уже сегодня
Дональд Трамп отсрочил запрет на TikTok в США на 75 дней
Монитор LG UltraGear G8 имеет частоту экрана 240 Гц в режиме 4K и 480 Гц в режиме 1080p
Дрон DJI Flip управляется голосом и летает полчаса от одного заряда
HMD полностью прекратила производство всех смартфонов Nokia
Adobe позволит удалять фон и менять размер тысяч фото одним кликом
Baseus EnerGeek MiFi — мобильная точка доступа и большой павер-банк