Смартфоны Samsung Galaxy S25 покажут на Unpacked 2025 уже сегодня

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2025 года состоится уже сегодня. 22 января в Сан-Хосе, Калифорния, в 20:00 часов по Киеву. Главной темой презентации станет анонс новых смартфонов, флагманской линейки Galaxy S25.

Сразу же после презентации мы опубликуем материал со множеством редакционных фото и впечатлениями о новых смартфонах Самсунг Галакси С25.

Где посмотреть Galaxy Unpacked

Прямую трансляцию можно будет увидеть на официальном сайте Samsung, в Samsung Newsroom, а также на YouTube.





Что известно о Samsung Galaxy S25

Как ожидается, Samsung представит три модели: Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra.

Дизайн: Смартфоны сохранят узнаваемый стиль с минимальными изменениями. Galaxy S25 и S25+ получат дисплеи на 6,2 и 6,7 дюйма, а S25 Ultra — 6,9 дюйма. Ожидаются более тонкие рамки, закругленные углы и ровные края.

Процессор: Все устройства будут работать на Snapdragon 8 Elite, который поддерживает генеративный искусственный интеллект прямо на устройстве. Это подчеркивает стратегию Samsung по интеграции AI во все аспекты пользовательского опыта.

Камеры: Основные изменения касаются модели Ultra. Ультраширокий сенсор увеличен до 50 МП вместо прежних 12 МП.

Зарядка: Устройства получат поддержку нового стандарта беспроводной зарядки Qi2. Магниты для зарядки, аналогичные технологии MagSafe, будут доступны через специальные чехлы.

Возможные новинки Galaxy Unpacked

Galaxy Ring 2

Обновленная версия фитнес-трекера, оснащенная дополнительными датчиками и функциями искусственного интеллекта. AR/VR-очки

Samsung, Google и Qualcomm готовят XR-устройства, которые могут быть частично представлены на этом мероприятии. One UI 7

Новая версия пользовательского интерфейса с улучшенной интуитивностью и интеграцией с AI. Galaxy S25 Slim

Версия с тонким дизайном, слухи о которой пока остаются неподтвержденными.