Смартфони Samsung Galaxy S25 покажуть на Unpacked 2025 сьогодні22.01.25
Захід Samsung Galaxy Unpacked 2025 відбудеться вже сьогодні. 22 січня у Сан-Хосі, Каліфорнія, о 20:00 годині по Києву. Головною темою презентації стане анонс нових смартфонів флагманської лінійки Galaxy S25.
Відразу ж після презентації ми опублікуємо матеріал з безліччю редакційних фото та враженнями про нові смартфони Samsung Галаксі С25.
Де подивитись Galaxy Unpacked
Пряму трансляцію можна буде побачити на офіційному сайті Samsung, Samsung Newsroom, а також на YouTube.
Що відомо про Samsung Galaxy S25
Як очікується, Samsung представить три моделі: Galaxy S25, S25+ та S25 Ultra.
- Дизайн: Смартфони зберігатимуть відомий стиль із мінімальними змінами. Galaxy S25 та S25+ отримають дисплеї на 6,2 та 6,7 дюйми, а S25 Ultra – 6,9 дюйми. Очікуються більш тонкі рамки, закруглені кути та рівні краї.
- Процесор: Всі пристрої працюватимуть на Snapdragon 8 Elite, який підтримує генеративний штучний інтелект прямо на пристрої. Це підкреслює стратегію Samsung з інтеграції AI у всі аспекти досвіду користувача.
- Камери: Основні зміни стосуються моделі Ultra. Ультраширокий сенсор збільшено до 50 МП замість колишніх 12 МП.
- Заряджання: Ваш пристрій підтримує новий стандарт бездротової зарядки Qi2. Магніти для заряджання, аналогічні технології MagSafe, будуть доступні через спеціальні чохли.
Можливі новинки Galaxy Unpacked
- Galaxy Ring 2
Оновлена версія фітнес-трекера, оснащена додатковими датчиками та функціями штучного інтелекту.
- AR/VR-окуляри
Samsung, Google та Qualcomm готують XR-пристрої, які можуть бути частково представлені на цьому заході.
- One UI 7
Нова версія інтерфейсу користувача з покращеною інтуїтивністю та інтеграцією з AI.
- Galaxy S25 Slim
Версія з тонким дизайном, чутки про яку поки що залишаються непідтвердженими.
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Смартфони Samsung Galaxy S25 покажуть на Unpacked 2025 сьогодні Samsung події у світі
Захід Samsung Galaxy Unpacked 2025 відбудеться вже сьогодні. 22 січня у Сан-Хосі, Каліфорнія, о 20:00 годині по Києву. Головною темою презентації стане анонс нових смартфонів флагманської лінійки Galaxy S25.
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