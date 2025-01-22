Смартфони Samsung Galaxy S25 покажуть на Unpacked 2025 сьогодні

Захід Samsung Galaxy Unpacked 2025 відбудеться вже сьогодні. 22 січня у Сан-Хосі, Каліфорнія, о 20:00 годині по Києву. Головною темою презентації стане анонс нових смартфонів флагманської лінійки Galaxy S25.

Відразу ж після презентації ми опублікуємо матеріал з безліччю редакційних фото та враженнями про нові смартфони Samsung Галаксі С25.

Де подивитись Galaxy Unpacked

Пряму трансляцію можна буде побачити на офіційному сайті Samsung, Samsung Newsroom, а також на YouTube.





Що відомо про Samsung Galaxy S25

Як очікується, Samsung представить три моделі: Galaxy S25, S25+ та S25 Ultra.

Дизайн: Смартфони зберігатимуть відомий стиль із мінімальними змінами. Galaxy S25 та S25+ отримають дисплеї на 6,2 та 6,7 дюйми, а S25 Ultra – 6,9 дюйми. Очікуються більш тонкі рамки, закруглені кути та рівні краї.

Процесор: Всі пристрої працюватимуть на Snapdragon 8 Elite, який підтримує генеративний штучний інтелект прямо на пристрої. Це підкреслює стратегію Samsung з інтеграції AI у всі аспекти досвіду користувача.

Камери: Основні зміни стосуються моделі Ultra. Ультраширокий сенсор збільшено до 50 МП замість колишніх 12 МП.

Заряджання: Ваш пристрій підтримує новий стандарт бездротової зарядки Qi2. Магніти для заряджання, аналогічні технології MagSafe, будуть доступні через спеціальні чохли.

Можливі новинки Galaxy Unpacked

Galaxy Ring 2

Оновлена ​​версія фітнес-трекера, оснащена додатковими датчиками та функціями штучного інтелекту. AR/VR-окуляри

Samsung, Google та Qualcomm готують XR-пристрої, які можуть бути частково представлені на цьому заході. One UI 7

Нова версія інтерфейсу користувача з покращеною інтуїтивністю та інтеграцією з AI. Galaxy S25 Slim

Версія з тонким дизайном, чутки про яку поки що залишаються непідтвердженими.