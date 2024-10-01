Компания Xiaomi представила серию смартфонов Redmi Note 14, включающую три модели: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, и Redmi Note 14 5G. Новые устройства получили значительные улучшения в области дисплеев, процессоров и камер, а также операционную систему Xiaomi HyperOS на базе Android 14.

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Флагман серии оборудован 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с загнутыми краями, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 3000 нит, что делает его одним из самых ярких на рынке. Смартфон работает на новом процессоре Snapdragon 7s Gen 3, имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ UFS 3.1 накопителя. Основная камера на 50 Мпикс с OIS и телевиком на 50 МП с 2,5-кратным увеличением. Емкость аккумулятора увеличена до 6200 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 90 Вт.

Redmi Note 14 Pro 5G