Смартфоны Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro и 14 5G получили улучшенные характеристики, но те же экраны01.10.24
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Статьи & тесты
30.09.24
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 15 с процессором Qualcomm: перспективный?
680
Шасси ноутбуков ASUS Vivobook получилось настолько удачным что с ним можно встретить модели самого разного уровня. Неудивительно что Вивобук стал и платформой для обкатки процессоров от производителя мобильных чипов – компании Qualcomm
23.09.24 | 05.09
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
20.09.24 | 05.23
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
13.09.24 | 05.56
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
09.09.24 | 05.59
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
05.09.24 | 05.15
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
02.09.24 | 05.30
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
26.08.24 | 05.46
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
19.08.24 | 05.24
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
10.08.24 | 05.38
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Новости
01.10.24 | 18.04
Смартфоны Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro и 14 5G получили улучшенные характеристики, но те же экраныRedmi Xiaomi Андроид смартфон
Новые смартфоны Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro и 14 5G получили значительные улучшения в области дисплеев, процессоров и камер, а также операционную систему Xiaomi HyperOS на базе Android 14.
01.10.24 | 16.05
Объявлены цены на смартфоны Samsung Galaxy S24 FE и планшеты Galaxy Tab S10 в УкраинеSamsung планшет смартфон события в Украине
Компания Samsung анонсировала новые мобильные устройства — смартфон Galaxy S24 FE и серию планшетов Galaxy Tab S10, с уже известными ценами и датами начала продаж в Украине.
01.10.24 | 18.04
Смартфоны Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro и 14 5G получили улучшенные характеристики, но те же экраны
01.10.24 | 16.05
Объявлены цены на смартфоны Samsung Galaxy S24 FE и планшеты Galaxy Tab S10 в Украине
01.10.24 | 13.07
ASUS Zenbook S 14 (UX5406) на Intel Core Ultra 7 (Series 2) со встроенным NPU уже в Украине
01.10.24 | 10.06
Sony выпустила коллекцию панелей для PlayStation 5 и геймпада DualSense в новом цвете
30.09.24 | 18.12
Значение высокоскоростного интернета в современном мире
30.09.24 | 16.09
Игру Assassin’s Creed Shadows перенесли на 2025 год
30.09.24 | 14.01
MSI выпустит материнские платы, видеокарты и другие комплектующие в дизайне S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl
30.09.24 | 13.24