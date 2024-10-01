Компанія Xiaomi представила серію смартфонів Redmi Note 14, що включає три моделі: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G та Redmi Note 14 5G. Нові пристрої отримали значні покращення в області дисплеїв, процесорів та камер, а також операційну систему Xiaomi HyperOS на базі Android 14.

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Флагман серії обладнаний 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм із загнутими краями, роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість досягає 3000 нит, що робить його одним із найяскравіших на ринку. Смартфон працює на новому процесорі Snapdragon 7s Gen 3, має до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та до 512 ГБ UFS 3.1 накопичувача. Основна камера на 50 Мпікс з OIS та телевізором на 50 МП з 2,5-кратним збільшенням. Місткість акумулятора збільшена до 6200 мАг, підтримується швидка зарядка на 90 Вт.

Redmi Note 14 Pro 5G