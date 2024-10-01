Смартфони Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro та 14 5G отримали покращені характеристики, але ті ж екрани01.10.24
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Статті & тести
30.09.24
Огляд ноутбука ASUS Vivobook S 15 із процесором Qualcomm: перспективний?
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Шасі ноутбуків ASUS Vivobook вийшло настільки вдалим, що з ним можна зустріти моделі різного рівня. Не дивно, що Вівобук став і платформою для обкатки процесорів від виробника мобільних чіпів – компанії Qualcomm.
23.09.24 | 05.10
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
20.09.24 | 05.23
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
13.09.24 | 05.56
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
09.09.24 | 05.59
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
05.09.24 | 05.15
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
26.08.24 | 05.46
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
23.08.24 | 15.30
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
19.08.24 | 05.36
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
14.08.24 | 06.02
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
10.08.24 | 05.38
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Новини
01.10.24 | 18.04
Смартфони Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro та 14 5G отримали покращені характеристики, але ті ж екраниRedmi Xiaomi Андроід смартфон
Нові смартфони Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro та 14 5G отримали значні покращення в області дисплеїв, процесорів та камер, а також операційну систему Xiaomi HyperOS на базі Android 14.
01.10.24 | 16.05
Оголошено ціни на смартфони Samsung Galaxy S24 FE та планшети Galaxy Tab S10 в УкраїніSamsung планшет події в Україні смартфон
Компанія Samsung анонсувала нові мобільні пристрої – смартфон Galaxy S24 FE та серію планшетів Galaxy Tab S10, з уже відомими цінами та датами початку продажів в Україні.
01.10.24 | 18.04
Смартфони Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro та 14 5G отримали покращені характеристики, але ті ж екрани
01.10.24 | 16.05
Оголошено ціни на смартфони Samsung Galaxy S24 FE та планшети Galaxy Tab S10 в Україні
01.10.24 | 13.07
ASUS Zenbook S 14 (UX5406) на Intel Core Ultra 7 (Series 2) з вбудованим NPU вже в Україні
01.10.24 | 10.06
Sony випустила колекцію панелей для PlayStation 5 та геймпада DualSense у новому кольорі
30.09.24 | 16.09
Гра Assassin’s Creed Shadows перенесли на 2025 рік
30.09.24 | 14.01
MSI випустить материнські плати, відеокарти та інші комплектуючі у дизайні S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl
30.09.24 | 13.24