Смартфоны Motorola которые получат Android 1623.06.25
После выхода стабильной версии Android 16 для устройств Google Pixel стало известно, какие смартфоны Motorola получат обновление. Компания опубликовала предварительный перечень моделей на своем сайте поддержки.
Обновления получат модели линеек Razr, Edge, Moto G и ThinkPhone:
- Razr: Razr+ (2024, 2025), Razr (2025), Razr Ultra (2025), Razr 60, Razr 60 Ultra, Razr 50, Razr 50 Ultra
- Edge: Edge (2025), Edge 60 Pro, Edge 60, Edge 60 Fusion, Edge 60 Stylus, Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro, Edge 50, Edge 50 Fusion, Edge 50
- Moto G: Moto G Power (2025), Moto G (2025), G Stylus (2025), G56, G55, G75, G85, G86, G86 Power
- ThinkPhone: ThinkPhone 25
Список не окончательный и может дополняться. Среди отсутствующих сейчас базовая версия Razr 2024 года и первый ThinkPhone, но вероятно, они также получат обновление.
Точная дата выхода Android 16 для смартфонов Motorola пока не сообщается – компания традиционно анонсирует поддержку заранее, однако релизы часто происходят с некоторой задержкой.
Главные обновления Android 16
- Live Updates: система уведомлений в реальном времени, позволяющая следить за событиями без необходимости открывать приложения. Например, можно отслеживать приближение такси или статус доставки еды;
- Поддержка Ultra HDR для HEIC: фотографии сохраняют больше деталей в тенях и на светлых участках, при этом размер файлов уменьшается;
- Новая панель быстрых настроек: элементы можно масштабировать — например, увеличивать плитку Wi-Fi, чтобы сразу увидеть список доступных сетей;
- Дополнительные функции для слуховых аппаратов: пользователи могут выбрать, какой микрофон использовать во время звонков;
- Многоточечная передача аудио по Bluetooth: теперь звук можно воспроизводить одновременно на нескольких подключённых устройствах.
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