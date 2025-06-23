Смартфони Motorola які отримають Android 1623.06.25
Після виходу стабільної версії Android 16 для Google Pixel стало відомо, які смартфони Motorola отримають оновлення. Компанія опублікувала попередній список моделей на своєму сайті підтримки.
Оновлення отримають моделі лінійок Razr, Edge, Moto G та ThinkPhone:
- Razr: Razr+ (2024, 2025), Razr (2025), Razr Ultra (2025), Razr 60, Razr 60 Ultra, Razr 50, Razr 50 Ultra
- Edge: Edge (2025), Edge 60 Pro, Edge 60, Edge 60 Fusion, Edge 60 Stylus, Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro, Edge 50, Edge 50 Fusion, Edge 5</
- Moto G: Moto G Power (2025), Moto G (2025), G Stylus (2025), G56, G55, G75, G85, G86, G86 Power
- ThinkPhone: ThinkPhone 25
Список не є остаточним і може доповнюватися. Серед відсутніх базова версія Razr 2024 року і перший ThinkPhone, але ймовірно, вони також отримають оновлення.
Точна дата виходу Android 16 для смартфонів Motorola поки що не повідомляється – компанія традиційно анонсує підтримку заздалегідь, проте релізи часто відбуваються із деякою затримкою.
Головні оновлення Android 16
- Live Updates: система сповіщень у реальному часі, що дозволяє стежити за подіями без необхідності відкривати програми. Наприклад, можна відстежувати наближення таксі або статус доставки їжі;
- Підтримка Ultra HDR для HEIC: фотографії зберігають більше деталей у тінях та на світлих ділянках, при цьому розмір файлів зменшується;
- Нова панель швидких налаштувань: елементи можна масштабувати – наприклад, збільшувати плитку Wi-Fi, щоб відразу побачити список доступних мереж;
- Додаткові функції для слухових апаратів: користувачі можуть вибрати, який мікрофон використовувати під час дзвінків;
- Многоточкова передача аудіо через Bluetooth: тепер звук можна відтворювати одночасно на декількох підключених пристроях.
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