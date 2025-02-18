Смартфон ZTE Blade V70 Max с экраном 6,9 дюймов имеет аккумулятор 6000 мАч

ZTE представила новый смартфон Blade V70 Max, который появился на официальном сайте компании. Модель дополнила линейку Blade V70 и Blade V70 Design, представленных в ноябре прошлого года.

Устройство оснащено 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 4 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 14 ГБ, а также защитой от пыли и брызг по стандарту IP54. Основная камера получила разрешение 50 МП, дополнительно установлены еще два сенсора.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 22,5 Вт. По заявлению производителя, батарея выдержит не менее 800 циклов зарядки, прежде чем ее емкость снизится до 80% от первоначального объема. Также отмечается устойчивость корпуса к падениям с высоты 1,5 метра.

В смартфоне реализована функция Live Island 2.0, визуально напоминающая Dynamic Island от Apple. Устройство работает под управлением MyOS на базе Android, причем компания заявляет, что интерфейс останется плавным в течение четырех лет.

Информация о стоимости и доступности смартфона пока не раскрыта.