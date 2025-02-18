Смартфон ZTE Blade V70 Max з екраном 6,9 дюймів має акумулятор 6000 мАг18.02.25
Компанія ZTE представила новий смартфон Blade V70 Max, який з’явився на офіційному сайті компанії. Модель доповнила лінійку Blade V70 та Blade V70 Design, представлених у листопаді минулого року.
Пристрій оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, 4 ГБ оперативної пам’яті з можливістю віртуального розширення до 14 ГБ, а також захистом від пилу та бризок за стандартом IP54. Основна камера отримала роздільну здатність 50 МП, додатково встановлено ще два сенсори.
Акумулятор ємністю 6000 мАг підтримує провідну зарядку потужністю 22,5 Вт. За заявою виробника, батарея витримає щонайменше 800 циклів зарядки, як її ємність знизиться до 80% від початкового обсягу. Також відзначається стійкість корпусу до падінь із висоти 1,5 метра.
У смартфоні реалізована функція Live Island 2.0, що візуально нагадує Dynamic Island від Apple. Пристрій працює під керуванням MyOS на базі Android, причому компанія заявляє, що інтерфейс залишиться плавним протягом чотирьох років.
Інформація про вартість та доступність смартфона поки не розкрита.
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Смартфон ZTE Blade V70 Max з екраном 6,9 дюймів має акумулятор 6000 мАг ZTE Андроід смартфон
Компанія ZTE представила новий смартфон Blade V70 Max, який з’явився на офіційному сайті компанії. Модель доповнила лінійку Blade V70 та Blade V70 Design, представлених у листопаді минулого року.
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