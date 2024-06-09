Смартфон Xreal Beam Pro на базе Android может создавать 3D-изображения и видео

Компания Xreal выпустила смартфон Beam Pro, который работает на базе Android и оснащен 3D-камерами.

Это устройство предназначено как компаньон для очков Air AR компании. Beam Pro работает под управлением «nebulaOS», что является Android 14, специально настроенным для расширенной реальности (AR).

Одной из ключевых особенностей Beam Pro являются встроенные 3D-камеры, которые позволяют создавать 3D-изображения и видео.

Характеристики смартфона Xreal Beam Pro

6,5-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 90 Гц (1080 x 2400 пикселей, 20:9)

Две 50-мегапиксельных камеры (ISOCELL JN1) для съемки 3D-фото и видео

Чипсет Snapdragon 4-нм с аккумулятором емкостью 4300 мАч

Варианты памяти: 6 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 256 ГБ, расширение до 1 ТБ

Поддержка Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.2

Два порта USB-C для подключения очков и зарядки

Xreal Beam Pro будет доступен для продажи с 31 мая, с базовой моделью стоимостью 180 долларов США (1300 юаней) за версию 6+128 ГБ. Модель с поддержкой 5G будет доступна в августе за 2000 юаней, а корпоративная версия — за 3000 юаней.