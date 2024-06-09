Смартфон Xreal Beam Pro на базі Android може створювати 3D-зображення та відео

Компанія Xreal випустила смартфон Beam Pro, який працює на базі Android та оснащений 3D-камерами.

Цей пристрій призначений як компаньйон для окулярів Air AR компанії. Beam Pro працює під управлінням “nebulaOS”, що є Android 14 спеціально налаштованим для розширеної реальності (AR).

Однією з ключових особливостей Beam Pro є вбудовані 3D-камери, які дозволяють створювати 3D-зображення та відео.

Характеристики смартфона Xreal Beam Pro

6,5-дюймовий РК-дисплей з частотою 90 Гц (1080 x 2400 пікселів, 20:9)

Дві 50-мегапіксельні камери (ISOCELL JN1) для зйомки 3D-фото та відео

Чіпсет Snapdragon 4-нм з акумулятором ємністю 4300 мАч

Варіанти пам’яті: 6 ГБ / 128 ГБ та 8 ГБ / 256 ГБ, розширення до 1 ТБ

Підтримка Wi-Fi 6 (ax) та Bluetooth 5.2

Два порти USB-C для підключення окулярів та заряджання

Xreal Beam Pro буде доступний для продажу з 31 травня з базовою моделлю вартістю 180 доларів США (1300 юанів) за версію 6+128 ГБ. Модель з підтримкою 5G буде доступна у серпні за 2000 юанів, а корпоративна версія – за 3000 юанів.