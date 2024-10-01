Смартфон Vivo V40e с AMOLED-дисплеем 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 7300 и камерой 50 Мпикс оценили в $34501.10.24
Компания Vivo представила новый смартфон V40e. Модель оснащена 6,77-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 20:9, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц.
Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 7300, который построен по 4-нанометровому техпроцессу. Он комплектуется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ. Из коробки устройство работает на Android 14 с фирменной оболочкой FuntouchOS 14.
Основная камера устройства двойная: основной сенсор на 50 МП (Sony IMX 882 с оптической стабилизацией) и 8 Мпикс дополнительный модуль. Фронтальная камера также на 50 Мпикс с автофокусом и светосилой f/2.0. Смартфон оснащён подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками и специальной подсветкой Aura Light.
За автономность Vivo V40e отвечает аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон уже доступен для предзаказа в Индии по цене от $345, с началом продаж 2 октября. О планах по выпуску устройства в других странах пока не сообщается.
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