Смартфон Vivo V40e з AMOLED-дисплеєм 120 Гц, чіпом MediaTek Dimensity 7300 та камерою 50 Мпікс оцінили у $345

Компанія Vivo презентувала новий смартфон V40e. Модель оснащена 6,77-дюймовим FHD+ AMOLED-дисплеєм із співвідношенням сторін 20:9, підтримкою HDR10+ та частотою оновлення 120 Гц.

Смартфон працює на чіпі MediaTek Dimensity 7300, який побудований за 4-нанометровим техпроцесом. Він комплектується 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувачем UFS 2.2 на 128 або 256 ГБ. З коробки пристрій працює на Android 14 із фірмовою оболонкою FuntouchOS 14.

Основна камера пристрою подвійна: основний сенсор на 50 МП (Sony IMX 882 з оптичною стабілізацією) та 8 Мпікс додатковий модуль. Фронтальна камера також на 50 Мпікс з автофокусом та світлосилою f/2.0. Смартфон оснащений підекранним сканером відбитків пальців, стереодинаміками та спеціальним підсвічуванням Aura Light.

За автономність Vivo V40e відповідає акумулятор на 5500 мАг за допомогою швидкої зарядки потужністю 80 Вт. Смартфон вже доступний для замовлення в Індії за ціною від $345, з початком продажів 2 жовтня. Про плани випуску пристрою в інших країнах поки не повідомляється.