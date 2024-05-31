Смартфон с E-Ink дисплеем Bigme Hibreak получил процессор MediaTek

Компания Bigme анонсировала линейку смартфонов Hibreak, отличительной особенностью которых является цветной E-Ink дисплей.

Базовая версия смартфона оснащена процессором MediaTek MT6765, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и работает на операционной системе Android 11.

Топовая модель получила более мощный процессор MediaTek Dimensity 900, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и операционную систему Android 14. Обе модели поддерживают 4G LTE.

Пока других спецификаций этих устройств не раскрыто. Дата релиза и цена новинок также остаются неизвестными, но по слухам, гаджеты могут дебютировать на рынке в конце 2024 или начале 2025 года.

Деталей про автономность которую получилось достигнуть не раскрывают. Но надо полагать что минимум на несколько суток можно рассчитывать.