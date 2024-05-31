Смартфон із E-Ink дисплеєм Bigme Hibreak отримав процесор MediaTek

Компанія Bigme анонсувала лінійку смартфонів Hibreak, відмінністю яких є кольоровий E-Ink дисплей.

Базова версія смартфона оснащена процесором MediaTek MT6765, 6 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ вбудованої пам’яті та працює на операційній системі Android 11.

Топова модель отримала потужніший процесор MediaTek Dimensity 900, 8 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ вбудованої пам’яті та операційну систему Android 14. Обидві моделі підтримують 4G LTE.

Поки що інших специфікацій цих пристроїв не розкрито. Дата релізу та ціна новинок також залишаються невідомими, але за чутками, гаджети можуть дебютувати на ринку наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Деталей про автономність яку вдалося досягти не відкривають. Але треба думати, що мінімум на кілька діб можна розраховувати.