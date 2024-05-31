Смартфон із E-Ink дисплеєм Bigme Hibreak отримав процесор MediaTek31.05.24
Компанія Bigme анонсувала лінійку смартфонів Hibreak, відмінністю яких є кольоровий E-Ink дисплей.
Базова версія смартфона оснащена процесором MediaTek MT6765, 6 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ вбудованої пам’яті та працює на операційній системі Android 11.
Топова модель отримала потужніший процесор MediaTek Dimensity 900, 8 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ вбудованої пам’яті та операційну систему Android 14. Обидві моделі підтримують 4G LTE.
Поки що інших специфікацій цих пристроїв не розкрито. Дата релізу та ціна новинок також залишаються невідомими, але за чутками, гаджети можуть дебютувати на ринку наприкінці 2024 або на початку 2025 року.
Деталей про автономність яку вдалося досягти не відкривають. Але треба думати, що мінімум на кілька діб можна розраховувати.
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і працюючим з графічним контентом. Розкажемо про нього докладніше
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
Смартфон із E-Ink дисплеєм Bigme Hibreak отримав процесор MediaTekE Ink смартфон
Базова версія смартфона оснащена процесором MediaTek MT6765, 6 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ вбудованої пам’яті та працює на операційній системі Android 11.
Мишки та клавіатури Logitech адаптовані для Mac почнуть продаватися в Україні з червняLogitech mac os клавіатура мишка
У лінійку увійшла найновіша серія Logitech MX для Mac: MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Keys Mini у кольорі Space Gray, а також миша MX Anywhere 3S для Mac.