Смартфон Redmi K70 Ultra получил 12-24 ГБ ОЗУ и 256 — 1024 ГБ накопитель. Установлен процессор Dimensity 9300+

Компания Xiaomi провела мероприятие на котором представила новый флагманский смартфон Redmi K70 Ultra. Гаджет оснащен 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 144 Гц и частотой считывания сенсора 480 Гц, а также поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Панель защищена стеклом Xiaomi Shield Glass.

Смартфон Redmi K70 Ultra работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 9300+ в паре с 12, 16 или целых аж невероятных 24 ГБ оперативной памяти типа LPPDDR5X и накопителем объемом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ формата UFS 4.0.

Redmi K70 Ultra оснащен четырьмя камерами: тройной основной системой с сенсорами 50 МП (Sony IMX906), 8 МП (широкоугольный объектив на 119°) и 2 МП (макро), а также фронтальной камерой на 20 Мпикс. Смартфон также имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев, ИК-датчик для управления техникой, защиту по стандарту IP68 и стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos.

Питается Redmi K70 Ultra от аккумулятора емкостью 5500 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.

Купить смартфон Redmi K70 Ultra можно будет в таких версиях и ценам:

Redmi K70 Ultra, 12+256 ГБ — $357

Redmi K70 Ultra, 12+512 ГБ — $398

Redmi K70 Ultra, 16+512 ГБ — $440

Redmi K70 Ultra, 16 ГБ+1 ТБ — $495

Redmi K70 Ultra Supreme Champion Edition 24 ГБ+1 TБ — $550