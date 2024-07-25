Смартфон Redmi K70 Ultra получил 12-24 ГБ ОЗУ и 256 — 1024 ГБ накопитель. Установлен процессор Dimensity 9300+25.07.24
Компания Xiaomi провела мероприятие на котором представила новый флагманский смартфон Redmi K70 Ultra. Гаджет оснащен 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 144 Гц и частотой считывания сенсора 480 Гц, а также поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Панель защищена стеклом Xiaomi Shield Glass.
Смартфон Redmi K70 Ultra работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 9300+ в паре с 12, 16 или целых аж невероятных 24 ГБ оперативной памяти типа LPPDDR5X и накопителем объемом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ формата UFS 4.0.
Redmi K70 Ultra оснащен четырьмя камерами: тройной основной системой с сенсорами 50 МП (Sony IMX906), 8 МП (широкоугольный объектив на 119°) и 2 МП (макро), а также фронтальной камерой на 20 Мпикс. Смартфон также имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев, ИК-датчик для управления техникой, защиту по стандарту IP68 и стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos.
Питается Redmi K70 Ultra от аккумулятора емкостью 5500 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.
Купить смартфон Redmi K70 Ultra можно будет в таких версиях и ценам:
- Redmi K70 Ultra, 12+256 ГБ — $357
- Redmi K70 Ultra, 12+512 ГБ — $398
- Redmi K70 Ultra, 16+512 ГБ — $440
- Redmi K70 Ultra, 16 ГБ+1 ТБ — $495
- Redmi K70 Ultra Supreme Champion Edition 24 ГБ+1 TБ — $550
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Расскажем про очень «быстрый» карман-корпус Ugreen M2 CM642 для твердотельных накопителей. Вроде бы утилитарная вещь, но оказалось что весьма интересная
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Смартфон Redmi K70 Ultra получил 12-24 ГБ ОЗУ и 256 — 1024 ГБ накопитель. Установлен процессор Dimensity 9300+MediaTek Redmi смартфон
Redmi K70 Ultra оснащен четырьмя камерами: тройной основной системой с сенсорами 50 МП (Sony IMX906), 8 МП (широкоугольный объектив на 119°) и 2 МП (макро), а также фронтальной камерой на 20 Мпикс.
Сериал Halo по мотивам игры закрыли после 2-х сезоновигры кино
Сериал по мотивам культовой серии шутеров Halo стартовал в 2022 году и, хотя не стал хитом, смог собрать достаточную аудиторию и получить развитие на второй сезон, который вышел в начале 2024 года.