Смартфон Redmi K70 Ultra отримав 12-24 ГБ ОЗУ та 256 – 1024 ГБ накопичувач. Встановлено процесор Dimensity 9300+

Компанія Xiaomi провела захід, на якому представила новий флагманський смартфон Redmi K70 Ultra. Гаджет оснащений 6.67-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 144 Гц та частотою зчитування сенсора 480 Гц, а також підтримкою HDR10+ та Dolby Vision. Панель захищена склом Xiaomi Shield Glass.

Смартфон Redmi K70 Ultra працює на восьмиядерному процесорі MediaTek Dimensity 9300+ у парі з 12, 16 або цілих аж неймовірних 24 ГБ оперативної пам’яті типу LPPDDR5X та накопичувачем об’ємом 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ формату UFS 4.

Redmi K70 Ultra оснащений чотирма камерами: потрійною основною системою із сенсорами 50 МП (Sony IMX906), 8 МП (ширококутний об’єктив на 119°) та 2 МП (макро), а також фронтальною камерою на 20 Мпікс. Смартфон також має підекранний сканер відбитків пальців, ІЧ-датчик для керування технікою, захист за стандартом IP68 та стереодинаміки з підтримкою Hi-Res Audio та Dolby Atmos.

Живиться Redmi K70 Ultra від акумулятора ємністю 5500 мАч і підтримує швидке заряджання провідною потужністю 120 Вт.

Купити смартфон Redmi K70 Ultra можна буде у таких версіях та цінах:

Redmi K70 Ultra, 12+256 ГБ – $357

Redmi K70 Ultra, 12+512 ГБ – $398

Redmi K70 Ultra, 16+512 ГБ – $440

Redmi K70 Ultra, 16 ГБ+1 ТБ – $495

Redmi K70 Ultra Supreme Champion Edition 24 ГБ+1 TБ – $550