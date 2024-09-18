Смартфон Redmi 14R 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2 и экраном 120 Гц стоит $15518.09.24
Компания Xiaomi представила в Китае новый бюджетный смартфон — Redmi 14R 5G. Устройство получило 6,88-дюймовый дисплей с разрешением 1640×720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 600 нит, что делает его удобным для использования даже при ярком освещении.
Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 4 Gen 2 и оснащён аккумулятором ёмкостью 5160 мАч. Несмотря на то, что в комплект входит зарядное устройство мощностью 10 Вт, гаджет поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Что касается камеры, в Redmi 14R 5G установлены два модуля: основная камера на 13 МП и фронтальная на 5 МП. Телефон также оборудован слотом для двух SIM-карт, поддерживает карты памяти microSD, имеет разъём для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.
Redmi 14R 5G работает на операционной системе HyperOS, которая базируется на Android 14. Стоимость смартфона составляет $155, и доступен в четырёх цветах.
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