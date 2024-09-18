Смартфон Redmi 14R 5G з чіпом Snapdragon 4 Gen 2 та екраном 120 Гц коштує $15518.09.24
Компанія Xiaomi представила в Китаї новий бюджетний смартфон Redmi 14R 5G. Пристрій отримав 6,88-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1640х720 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Яскравість екрану досягає 600 нит, що робить його зручним для використання навіть за яскравого освітлення.
Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 4 Gen 2 та оснащений акумулятором ємністю 5160 мАг. Незважаючи на те, що комплект входить зарядний пристрій потужністю 10 Вт, гаджет підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт. Що стосується камери, у Redmi 14R 5G встановлені два модулі: основна камера на 13 МП і фронтальна на 5 МП. Телефон також обладнаний слотом для двох SIM-карток, підтримує картки пам’яті microSD, має роз’єм для навушників та бічний сканер відбитків пальців.
Redmi 14R 5G працює на операційній системі HyperOS, яка базується на Android 14. Вартість смартфону складає $155 і доступний у чотирьох кольорах.
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