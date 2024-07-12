Смартфон Redmi 13 5G с дисплеем 120 Гц, чипом Snapdragon 4 Gen 2 AE и камерой 108 Мпикс можно купить за $167

Компания Xiaomi представила 5G-версию смартфона Redmi 13 на мероприятии в Индии. Новинка оснащена 6.79-дюймовым FHD+ LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 550 нит и защитой Corning Gorilla Glass 3.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) с максимальной частотой ядер до 2.3 ГГц и графикой Adreno 613. Варианты памяти включают 6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 на 128 ГБ, с возможностью расширения через карту microSD до 1 ТБ.

Redmi 13 5G оснащен аккумулятором на 5030 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Устройство имеет защиту IP53, боковой сканер отпечатков пальцев, основную камеру на 108 МП + 2 МП, фронтальную камеру на 13 МП и разъем для наушников 3.5 мм. Операционная система — Android 14 с оболочкой Hyper OS.

Продажи Redmi 13 5G в Индии начнутся 12 июля, и цена на новинку стартует от $167.