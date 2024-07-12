Смартфон Redmi 13 5G з дисплеєм 120 Гц, чіпом Snapdragon 4 Gen 2 AE та камерою 108 Мпікс можна купити за $16712.07.24
Компанія Xiaomi представила 5G-версію смартфона Redmi 13 на заході в Індії. Новинка оснащена 6.79-дюймовим FHD+ LCD-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, яскравістю до 550 ниток та захистом Corning Gorilla Glass 3.
Пристрій працює на процесорі Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) з максимальною частотою ядер до 2.3 ГГц і графікою Adreno 613. ТБ.
Redmi 13 5G оснащений акумулятором на 5030 мАг із підтримкою швидкої зарядки 33 Вт. Пристрій має захист IP53, бічний сканер відбитків пальців, основну камеру на 108 МП + 2 МП, фронтальну камеру на 13 МП та роз’єм для навушників 3.5 мм. Операційна система – Android 14 з оболонкою Hyper OS.
Продаж Redmi 13 5G в Індії розпочнеться 12 липня, і ціна на новинку стартує від $167.
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