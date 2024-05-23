Смартфон realme GT 6T получил Snapdragon 7+ Gen 3, до 12 + до 512 ГБ памяти при цене до $400

Смартфон realme GT 6T для глобального рынка является почти полной копией модели realme GT Neo 6 SE, которая в начале апреля дебютировала в Китае. Из отличий у realme GT 6T стоит выделить зарядку на 120 Вт. Для сравнения, realme GT Neo 6 SE поставляется с зарядкой на 100 Вт. Другие характеристики новинки такие же.

Новинка работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 в паре с 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5x и накопителем UFS 3.1 на 128, 256 или 512 ГБ.

realme GT 6T получил дисплей BOE с LTPO AMOLED-матрицей, диагональю 6.78″, разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, стеклом Gorilla Glass Victus 2, а также пиковой яркостью 6000 нит.

В гаджете установлена батарея на 5500 мАч. Также смартфон получил защиту IP65, NFC, стереодинамиками и ИК-датчик для управления техникой.

Продажи realme GT 6T начнутся в ближайшее время. Новинка будет доступна в Индии по цене от $372.