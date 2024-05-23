Смартфон Realme GT 6T отримав Snapdragon 7+ Gen 3, до 12+ до 512 ГБ пам’яті за ціною до $400

Смартфон Realme GT 6T для глобального ринку є майже повною копією моделі Realme GT Neo 6 SE, яка на початку квітня дебютувала у Китаї. З відмінностей у Realme GT 6T варто виділити зарядку на 120 Вт. Для порівняння, Realme GT Neo 6 SE поставляється із зарядкою на 100 Вт. Інші характеристики новинки такі самі.

Новинка працює під керуванням процесора Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 у парі з 8 або 12 ГБ ОЗУ LPDDR5x та накопичувачем UFS 3.1 на 128, 256 або 512 ГБ.

Realme GT 6T отримав дисплей BOE з LTPO AMOLED-матрицею, діагоналлю 6.78″, роздільною здатністю 1.5K, частотою оновлення 120 Гц, склом Gorilla Glass Victus 2, а також піковою яскравістю 6000 нит.

У гаджеті встановлено батарею на 5500 мАг. Також смартфон отримав захист IP65, NFC, стереодинаміками та ІЧ-датчик для управління технікою.

Продажі Realme GT 6T почнуться найближчим часом. Новинка буде доступна в Індії за ціною від $372.