Смартфон Realme C63 5G с дисплеем 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 6300 и защитой IP54 стоит $120

Компания Realme анонсировала новый смартфон серии C, который пополнит сегмент бюджетных устройств. Новинка получила название Realme C63 5G. Устройство выполнено в корпусе с плоскими гранями и представлено в двух цветовых вариантах: жёлтом и зелёном. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 625 нит.

В основе Realme C63 5G лежит процессор MediaTek Dimensity 6300, который дополняется 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и встроенным накопителем на 64 или 128 ГБ стандарта UFS 2.2. При необходимости объём памяти можно увеличить до 2 ТБ с помощью карты microSD. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 и интерфейсом realme UI 5.0.

Смартфон оборудован двумя камерами: основной с разрешением 32 МП и фронтальной на 8 Мпикс. Устройство также оснащено боковым сканером отпечатков пальцев, имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, поддерживает Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.3 и оснащено разъёмом для наушников 3,5 мм. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 10 Вт. Продажи Realme C63 5G начнутся в Индии в ближайшие дни, а стоимость устройства будет стартовать от 120 долларов.

На днях Realme анонсировала свою новую технологию проводной зарядки мощностью 300 Вт на специальном мероприятии в Китае 14 августа. Уже появилось видео, демонстрирующее, как эта технология работает в реальных условиях. На видео показано, что телефону потребовалось всего 35 секунд, чтобы зарядиться с 0 до 17%, что является впечатляющим результатом.

Интересно, что ранее в этом году компания Redmi также анонсировала свою зарядную систему мощностью 300 Вт, но до сих пор не выпустила ни одного устройства с этой технологией. Realme уже имеет опыт с выпуском телефонов, поддерживающих зарядку мощностью 240 Вт, что делает переход к 300 Вт более вероятным.

Если Realme сможет успешно внедрить эту технологию, она может стать первой компанией, предлагающей такую мощность зарядки в своих устройствах. Тем не менее, на предстоящем мероприятии будет представлена только демонстрация технологии, а не запуск нового смартфона.