14.08.24

Сравнение камер Samsung Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra. Невозможно лучше?

views
90
comments 0
Samsung Galaxy S23 Ultra vs S24 Ultra

Нам представилась возможность сравнить камеры двух новых смартфонов Samsung Galaxy Ultra. В этом материале расскажем о различиях модулей Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra и посмотрим, как они снимают фото и видео