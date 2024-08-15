Смартфон Realme C63 5G з дисплеєм 120 Гц, чіпом MediaTek Dimensity 6300 та захистом IP54 коштує $12015.08.24
Компанія Realme анонсувала новий смартфон серії C, що поповнить сегмент бюджетних пристроїв. Новинка отримала назву Realme C63 5G. Пристрій виконаний у корпусі з плоскими гранями та представлений у двох колірних варіантах: жовтому та зеленому. Смартфон оснащений 6,67-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 625 нит.
В основі Realme C63 5G лежить процесор MediaTek Dimensity 6300, який доповнюється 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x та вбудованим накопичувачем на 64 або 128 ГБ стандарту UFS 2.2. За потреби обсяг пам’яті можна збільшити до 2 ТБ за допомогою картки microSD. Смартфон поставляється з попередньо встановленою операційною системою Android 14 та інтерфейсом realme UI 5.0.
Смартфон обладнаний двома камерами: основною з роздільною здатністю 32 МП та фронтальною на 8 Мпікс. Пристрій також оснащений боковим сканером відбитків пальців, має захист від пилу та вологи за стандартом IP54, підтримує Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц та 5 ГГц), Bluetooth 5.3 та оснащений роз’ємом для навушників 3,5 мм. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг, що підтримує заряджання потужністю 10 Вт. Продаж Realme C63 5G розпочнеться в Індії найближчими днями, а вартість пристрою стартуватиме від 120 доларів.
Днями Realme анонсувала свою нову технологію провідної зарядки потужністю 300 Вт на спеціальному заході в Китаї 14 серпня. Вже з’явилося відео, яке демонструє, як ця технологія працює в реальних умовах. На відео показано, що телефону знадобилося всього 35 секунд, щоб зарядитись з 0 до 17%, що є вражаючим результатом.
Цікаво, що раніше цього року компанія Redmi також анонсувала свою зарядну систему потужністю 300 Вт, але досі не випустила жодного пристрою із цією технологією. Realme вже має досвід із випуском телефонів, що підтримують зарядку потужністю 240 Вт, що робить перехід до 300 Вт ймовірнішим.
Якщо Realme зможе успішно впровадити цю технологію, вона може стати першою компанією, яка пропонує таку потужність заряджання у своїх пристроях. Тим не менш, на майбутньому заході буде представлено лише демонстрацію технології, а не запуск нового смартфона.
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