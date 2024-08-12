Realme продемонструвала нову технологію заряджання 300 Вт, яка заряджає смартфон з 0 до 17% за 35 секунд

Realme готується представити свою нову технологію провідної зарядки потужністю 300 Вт на спеціальному заході у Китаї 14 серпня. Вже з’явилося відео, яке демонструє, як ця технологія працює в реальних умовах. На відео показано, що телефону знадобилося всього 35 секунд, щоб зарядитись з 0 до 17%, що є вражаючим результатом.

Цікаво, що раніше цього року компанія Redmi також анонсувала свою зарядну систему потужністю 300 Вт, але досі не випустила жодного пристрою із цією технологією. Realme вже має досвід із випуском телефонів, що підтримують зарядку потужністю 240 Вт, що робить перехід до 300 Вт ймовірнішим.

Якщо Realme зможе успішно впровадити цю технологію, вона може стати першою компанією, яка пропонує таку потужність заряджання у своїх пристроях. Тим не менш, на майбутньому заході буде представлено лише демонстрацію технології, а не запуск нового смартфона.