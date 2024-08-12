Realme продемонстрировала новую технологию зарядки 300 Вт, которая заряжает смартфон с 0 до 17% за 35 секунд12.08.24
Realme готовится представить свою новую технологию проводной зарядки мощностью 300 Вт на специальном мероприятии в Китае 14 августа. Уже появилось видео, демонстрирующее, как эта технология работает в реальных условиях. На видео показано, что телефону потребовалось всего 35 секунд, чтобы зарядиться с 0 до 17%, что является впечатляющим результатом.
Интересно, что ранее в этом году компания Redmi также анонсировала свою зарядную систему мощностью 300 Вт, но до сих пор не выпустила ни одного устройства с этой технологией. Realme уже имеет опыт с выпуском телефонов, поддерживающих зарядку мощностью 240 Вт, что делает переход к 300 Вт более вероятным.
Если Realme сможет успешно внедрить эту технологию, она может стать первой компанией, предлагающей такую мощность зарядки в своих устройствах. Тем не менее, на предстоящем мероприятии будет представлена только демонстрация технологии, а не запуск нового смартфона.
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