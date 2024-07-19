Смартфон OnePlus Nord 4 получил цельнометаллический корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 и батарею 5500 мАч19.07.24
На мероприятии Summer Lunch Event в Милане компания OnePlus представила новый смартфон среднего класса — Nord 4. Устройство имеет 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и ультратонкий металлический корпус толщиной 7,99 мм.
Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и предлагает варианты LPDDR5X оперативной памяти на 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ, а также встроенную память от 128 ГБ UFS 3.1 до 512 ГБ UFS 4.0.
OnePlus Nord 4 оборудован батареей емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 100 Вт, что позволяет зарядить устройство от 1% до 100% всего за 28 минут. Основная камера устройства оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-600 с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с углом обзора 112 градусов. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера.
Среди новых функций, основанных на искусственном интеллекте, выделяются AI Speak, AI Summary и AI Writer, которые улучшают повседневные задачи. OnePlus обещает 4 крупных обновления Android и 6 лет обновлений безопасности для Nord 4, что является рекордом для серии.
Смартфон будет доступен в трех цветах: Mercurial Silver, Oasis Green и Obsidian Midnight. Его цена стартует от 499 евро. Предварительные заказы уже начались, а продажи стартуют 8 августа.
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