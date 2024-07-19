Смартфон OnePlus Nord 4 отримав суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 та батарею 5500 мАг

На заході Summer Lunch Event у Мілані компанія OnePlus представила новий смартфон середнього класу – Nord 4. Пристрій має 6,74-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та ультратонкий металевий корпус товщиною 7,99 мм.

Смартфон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 та пропонує варіанти LPDDR5X оперативної пам’яті на 8 ГБ, 12 ГБ або 16 ГБ, а також вбудовану пам’ять від 128 ГБ UFS 3.1 до 512 ГБ UFS 4.0.

OnePlus Nord 4 обладнаний батареєю ємністю 5500 мАг з підтримкою швидкого заряджання SUPERVOOC потужністю 100 Вт, що дозволяє зарядити пристрій від 1% до 100% всього за 28 хвилин. Основна камера пристрою оснащена 50-мегапіксельним сенсором Sony LYT-600 з оптичною стабілізацією зображення (OIS) та 8-мегапіксельним надширококутним об’єктивом з кутом огляду 112 градусів. Для селфі передбачена 16-мегапіксельна камера.

Серед нових функцій, заснованих на штучному інтелекті, виділяються AI Speak, AI Summary та AI Writer, які покращують повсякденні завдання. OnePlus обіцяє 4 великі оновлення Android та 6 років оновлень безпеки для Nord 4, що є рекордом для серії.

Смартфон буде доступний у трьох кольорах: Mercurial Silver, Oasis Green та Obsidian Midnight. Його ціна стартує від 499 євро. Попередні замовлення вже почалися, а продажі стартують 8 серпня.