Смартфон OnePlus Ace 3 Pro получил LTPO OLED-дисплей 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ при цене $440-600

Компания OnePlus 27 июня провела презентацию в Китае, где представила новые гаджеты, включая смартфон OnePlus Ace 3 Pro. Устройство оснащено 6.78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. OnePlus Ace 3 Pro работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X до 24 ГБ и накопителем UFS 4.0 до 1 ТБ.

Камеры смартфона включают основную с OIS на 50 МП, а также 8 МП и 2 МП модули, и фронтальную камеру на 16 МП. Батарея на 6100 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт. Устройство также имеет систему пассивного охлаждения с площадью рассеивания тепла 9126 мм², что улучшает охлаждение на 36% по сравнению с предыдущей моделью и на 70% улучшает теплопроводность. В смартфоне присутствует защита IP65, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Продажи OnePlus Ace 3 Pro в Китае начнутся 3 июля, и он будет доступен в цветах Porcelain White, Green Field и Titanium Silver. Смартфон выйдет в четырех модификациях памяти:

12+256 ГБ — $440

16+256 ГБ — $481

16+512 ГБ — $522

24 ГБ+1 ТБ — $605

Ожидается ли появление новинки на глобальном рынке, пока неизвестно.