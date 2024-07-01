01.07.24

Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія

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Oppo Enco x3i

Бездротові навушники Oppo Enco x3i не тільки отримали цікавий дизайн, але й поряд з покращеними характеристиками стали компактнішими, причому не на шкоду якості звуку та ергономіки. Розкажемо про все по порядку.