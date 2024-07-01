Смартфон OnePlus Ace 3 Pro отримав LTPO OLED-дисплей 120 Гц, чіп Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ за ціною $440-60001.07.24
Компанія OnePlus 27 червня провела презентацію у Китаї, де представила нові гаджети, включаючи смартфон OnePlus Ace 3 Pro. Пристрій оснащений 6.78-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 4500 ніт. OnePlus Ace 3 Pro працює на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 у поєднанні з оперативною пам’яттю LPDDR5X до 24 ГБ та накопичувачем UFS 4.0 до 1 ТБ.
Камери смартфона включають основну з OIS на 50 МП, а також 8 МП та 2 МП модулі, і фронтальну камеру на 16 МП. Батарея на 6100 мач підтримує швидку зарядку на 100 Вт. Пристрій має систему пасивного охолодження з площею розсіювання тепла 9126 мм², що покращує охолодження на 36% порівняно з попередньою моделлю і на 70% покращує теплопровідність. У смартфоні є захист IP65, а також підтримка Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.
Продажі OnePlus Ace 3 Pro у Китаї розпочнуться 3 липня, і він буде доступний у кольорах Porcelain White, Green Field та Titanium Silver. Смартфон вийде у чотирьох модифікаціях пам’яті:
- 12+256 ГБ – $440
- 16+256 ГБ – $481
- 16+512 ГБ – $522
- 24 ГБ+1 ТБ – $605
Чи очікується поява новинки на глобальному ринку, поки що невідомо.
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