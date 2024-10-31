Смартфон Nokia 110 4G (2024) получила обновленный дизайн и более крупный дисплей

HMD Global представила обновленную версию Nokia 110 4G (2024), в которой увеличен дисплей с 1,77 до 2 дюймов, что расширяет область отображения при уменьшенных рамках. Корпус телефона выполнен из пластика с керамическим покрытием, что делает его более устойчивым к царапинам. Дизайн дополнен градиентными цветами, придающими современный вид.

Nokia 110 4G (2024) имеет 128 МБ оперативной памяти, 64 МБ внутренней памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD, а также батарею на 1000 мАч с разъёмом для зарядки USB Type-C. Телефон также оснащен задней камерой, однако её параметры пока не уточнены.

Недавние события показывают, что бренд Nokia может прекратить своё существование на рынке потребительских устройств. Компания постепенно утрачивает лицензионные соглашения с различными партнёрами, которые ранее выпускали продукцию под этим знаменитым брендом.

HMD Global, которая до недавнего времени выпускала устройства под маркой Nokia, теперь сосредоточена на собственном бренде. В июле этого года был представлен смартфон HMD Skyline, который получил дизайн, вдохновлённый моделью Lumia. Кроме того, компания разрабатывает планшет и другие устройства.

Несколько партнёров Nokia уже завершили выпуск продукции под этим брендом. В частности, компания StreamView, производившая смарт-телевизоры с логотипом Nokia, теперь выпускает их под маркой Thomson. Производитель наушников RichGo также прекратил выпуск продукции под брендом Nokia, удалив её с официального сайта. OffGlobal, занимавшаяся производством ноутбуков, также больше не будет выпускать устройства под этим названием.

На данный момент Nokia не сделала официального заявления относительно будущего лицензирования своего бренда. Не исключено, что компания намерена полностью уйти с потребительского рынка, но сохранит своё влияние в телекоммуникационной отрасли.

В прошлом году финская компания основанная в середине XIX века, впервые за почти 60 лет сменила легендарный логотип. Руководство Nokia хочет запустить новый бренд, который будет сконцентрирован на сетях и промышленной цифровизации. Компания постарается нарастить долю услуг беспроводной связи с сетевым оборудованием и продавать клиентам частные сети 5G.