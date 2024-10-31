Смартфон Nokia 110 4G (2024) отримала оновлений дизайн і більший дисплей

HMD Global представила оновлену версію Nokia 110 4G (2024), в якій збільшено дисплей з 1,77 до 2 дюймів, що розширює сферу відображення при зменшених рамках. Корпус телефону виконаний із пластику з керамічним покриттям, що робить його більш стійким до подряпин. Дизайн доповнений градієнтними квітами, що надають сучасного вигляду.

Nokia 110 4G (2024) має 128 МБ оперативної пам’яті, 64 МБ внутрішньої пам’яті з можливістю розширення за допомогою картки microSD, а також батарею на 1000 мАч з роз’ємом для заряджання USB Type-C. Телефон також оснащений задньою камерою, проте її параметри поки що не уточнені.



Нещодавні події показують, що бренд Nokia може припинити своє існування на ринку споживчих пристроїв. Компанія поступово втрачає ліцензійні угоди із різними партнерами, які раніше випускали продукцію під цим знаменитим брендом.

HMD Global, яка донедавна випускала пристрої під маркою Nokia, тепер зосереджена на власному бренді. У липні цього року було представлено смартфон HMD Skyline, який отримав дизайн, натхненний моделлю Lumia. Крім того, компанія розробляє планшет та інші пристрої.

Декілька партнерів Nokia вже завершили випуск продукції під цим брендом. Зокрема компанія StreamView, яка виробляла смарт-телевізори з логотипом Nokia, тепер випускає їх під маркою Thomson. Виробник навушників RichGo також припинив випускати продукцію під брендом Nokia, вилучивши її з офіційного сайту. OffGlobal, що займалася виробництвом ноутбуків, також більше не випускатиме пристрої під цією назвою.

Наразі Nokia не зробила офіційної заяви щодо майбутнього ліцензування свого бренду. Не виключено, що компанія має намір повністю залишити споживчий ринок, але збереже свій вплив у телекомунікаційній галузі.

Минулого року фінська компанія заснована в середині ХІХ століття, вперше за майже 60 років змінила легендарний логотип. Керівництво Nokia хоче запустити новий бренд, який буде сконцентрований на мережах і промисловій цифровізації. Компанія намагатиметься наростити частку послуг бездротового зв’язку з мережевим обладнанням та продавати клієнтам приватні мережі 5G.