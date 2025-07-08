Смартфон Moto G100 Pro с OLED дисплеем и большой батарей стоит $19508.07.25
Motorola расширила линейку доступных смартфонов моделью Moto G100 Pro, сделав акцент на том, что бюджетное устройство не обязательно должно быть компромиссным по характеристикам. Новинка получила ряд параметров, характерных скорее для устройств среднего и даже флагманского сегмента.
Характеристики Moto G100 Pro
Moto G100 Pro оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712×1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Такие показатели редкость в сегменте доступных устройств.
В качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek Dimensity 7300 — тот же чип установлен в OPPO Reno12 Pro. Доступны версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 или 512 ГБ. Возможность расширения через карту microSD производителем не подтверждена.
Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 6720 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. По сочетанию ёмкости и толщины корпуса (8,6 мм) устройство выделяется на фоне других моделей в бюджетной категории. Вес — 198 г.
Модель имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 7i.
Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-600 и дополнительного 8-мегапиксельного широкоугольного модуля. Фронтальная камера на 32 Мп размещена в круглом вырезе на дисплее.
Доступность и цена
Moto G100 Pro уже доступен для предварительного заказа в Китае по стартовой цене от $195. Пока неизвестно, появится ли эта модель на других рынках. Однако существует вероятность, что под другим названием она будет представлена в других регионах — например, как Moto G 2025, уже замеченный в продаже на Amazon в США.
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