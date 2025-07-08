Смартфон Moto G100 Pro з OLED дисплеєм та великий батарей коштує $195

Motorola розширила лінійку доступних смартфонів моделлю Moto G100 Pro, наголосивши на тому, що бюджетний пристрій не обов’язково має бути компромісним за характеристиками. Новинка отримала низку параметрів, характерних швидше для пристроїв середнього та навіть флагманського сегмента.

Характеристики Moto G100 Pro

Moto G100 Pro оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2712×1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 4500 ніт. Такі показники є рідкістю в сегменті доступних пристроїв.

Як апаратна платформа використовується процесор MediaTek Dimensity 7300 – той же чіп встановлений в OPPO Reno12 Pro. Доступні версії з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем на 256 або 512 ГБ. Можливість розширення через карту microSD виробником не підтверджено.

Смартфон оснащений акумулятором ємністю 6720 мА·год із підтримкою зарядки потужністю 30 Вт. За поєднанням ємності та товщини корпусу (8,6 мм) пристрій виділяється на тлі інших моделей у бюджетній категорії. Вага – 198 р.

Модель має захист від води та пилу за стандартами IP68 та IP69, а екран покритий склом Corning Gorilla Glass 7i.

Основна камера складається з 50-мегапіксельного сенсора Sony LYT-600 та додаткового 8-мегапіксельного ширококутного модуля. Фронтальна камера на 32 Мп розміщена у круглому вирізі на дисплеї.

Доступність та ціна

Moto G100 Pro вже доступний для попереднього замовлення у Китаї за стартовою ціною від $195. Поки що невідомо, чи з’явиться ця модель на інших ринках. Однак існує ймовірність, що під іншою назвою вона буде представлена ​​в інших регіонах, наприклад, як Moto G 2025, вже помічений у продажу на Amazon у США.