Смарт телевизоры Xiaomi TV Max (2025) выпускаются в диагоналях до 100 дюймов03.10.24
Компания Xiaomi анонсировала новую серию гигантских умных телевизоров Xiaomi TV Max 2025 на мероприятии в Европе. В серию вошли модели с диагоналями экрана 85 и 100 дюймов, которые отличаются минималистичным дизайном, металлическими рамками и высоким соотношением экрана к корпусу. Телевизоры оснащены QLED-дисплеями Quantum Dot с разрешением 4K UHD и точностью цветопередачи 94% по стандарту DCI-P3. Эти экраны имеют частоту обновления 144 Гц и сверхнизкую задержку в 4 мс, что делает их отличным выбором как для фильмов, так и для игр.
Телевизоры поддерживают технологии Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, а также игровые функции VRR и AMD FreeSync Premium. Среди других поддерживаемых технологий — HDR10+, HLG и MEMC с разрешением 4K на частоте 120 Гц. Также предусмотрена функция Game Boost, которая увеличивает частоту до 240 Гц. Для звука установлены два динамика мощностью по 15 Вт.
Устройства работают на базе процессора с четырьмя ядрами Cortex A73 и графикой Mali-G52. Телевизоры оснащены 32 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативной памяти. Программное обеспечение базируется на Google TV, с поддержкой встроенного Chromecast, Google Assistant и Apple AirPlay. Для подключения устройств предусмотрены Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, три порта HDMI 2.1, два порта USB, Ethernet, оптический цифровой порт и 3,5-мм аудиоразъем.
Xiaomi TV Max 85 (2025) будет стоить €1299, а модель с диагональю 100 дюймов — €1999. Ожидается, что телевизоры поступят в продажу в ближайшие дни.
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