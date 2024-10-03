Смарт телевізори Xiaomi TV Max (2025) випускаються у діагоналях до 100 дюймів

Компанія Xiaomi анонсувала нову серію гігантських розумних телевізорів Xiaomi TV Max 2025 на заході у Європі. У серію увійшли моделі з діагоналями екрану 85 і 100 дюймів, які відрізняються мінімальним дизайном, металевими рамками та високим співвідношенням екрану до корпусу. Телевізори оснащені QLED-дисплеями Quantum Dot з роздільною здатністю 4K UHD і точністю передачі кольору 94% за стандартом DCI-P3. Ці екрани мають частоту оновлення 144 Гц і наднизьку затримку 4 мс, що робить їх відмінним вибором як для фільмів, так і для ігор.

Телевізори підтримують технології Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, а також ігрові функції VRR та AMD FreeSync Premium. Серед інших підтримуваних технологій – HDR10+, HLG та MEMC з роздільною здатністю 4K на частоті 120 Гц. Також передбачено функцію Game Boost, яка збільшує частоту до 240 Гц. Для звуку встановлено два динаміки потужністю по 15 Вт.

Пристрої працюють на базі процесора із чотирма ядрами Cortex A73 та графікою Mali-G52. Телевізори оснащені 32 ГБ вбудованої пам’яті та 3 ГБ оперативної пам’яті. Програмне забезпечення базується на Google TV, за допомогою вбудованого Chromecast, Google Assistant та Apple AirPlay. Для підключення пристроїв передбачені Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, три порти HDMI 2.1, два порти USB, Ethernet, оптичний цифровий порт та 3,5-мм аудіороз’єм.

Xiaomi TV Max 85 (2025) коштуватиме €1299, а модель з діагоналлю 100 дюймів – €1999. Очікується, що телевізори надійдуть у продаж найближчими днями.