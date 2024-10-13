Смарт-очки позволили получать информацию обо всех окружающих людях13.10.24
Два студента Гарвардского университета, Анфу Нгуєн и Кейн Ардайфио, разработали смарт-очки, которые могут автоматически идентифицировать людей в поле зрения и предоставлять о них полную информацию, доступную в интернете. Их устройство использует смарт-очки Ray-Ban от Meta и сервис Pimeyes для распознавания лиц.
Очки делают снимок каждого человека, попадающего в объектив, и загружают его в Pimeyes, после чего пользователю выводится информация о человеке на смартфоне, включая имя, номер телефона, адрес, семейное положение, номер автомобиля и публичные сообщения из соцсетей.
Студенты продемонстрировали работу своего изобретения на практике, завязывая беседы с незнакомыми людьми в метро, обращаясь к ним по имени, благодаря полученной информации. Они назвали свой проект I-XRAY и подчеркнули, что не намерены публиковать детали своего софта или продавать очки. Их цель состояла в том, чтобы продемонстрировать возможности таких технологий.
Хотя проект не является революционным, студенты объединили несколько существующих технологий, создав интересное устройство, которое поднимает важные вопросы о конфиденциальности и этике использования технологий распознавания лиц.
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Два студента Гарвардского университета, Анфу Нгуєн и Кейн Ардайфио, разработали смарт-очки, которые могут автоматически идентифицировать людей в поле зрения
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