Смарт-очки позволили получать информацию обо всех окружающих людях

Два студента Гарвардского университета, Анфу Нгуєн и Кейн Ардайфио, разработали смарт-очки, которые могут автоматически идентифицировать людей в поле зрения и предоставлять о них полную информацию, доступную в интернете. Их устройство использует смарт-очки Ray-Ban от Meta и сервис Pimeyes для распознавания лиц.

Очки делают снимок каждого человека, попадающего в объектив, и загружают его в Pimeyes, после чего пользователю выводится информация о человеке на смартфоне, включая имя, номер телефона, адрес, семейное положение, номер автомобиля и публичные сообщения из соцсетей.

Студенты продемонстрировали работу своего изобретения на практике, завязывая беседы с незнакомыми людьми в метро, обращаясь к ним по имени, благодаря полученной информации. Они назвали свой проект I-XRAY и подчеркнули, что не намерены публиковать детали своего софта или продавать очки. Их цель состояла в том, чтобы продемонстрировать возможности таких технологий.

Хотя проект не является революционным, студенты объединили несколько существующих технологий, создав интересное устройство, которое поднимает важные вопросы о конфиденциальности и этике использования технологий распознавания лиц.