Смарт-окуляри дозволили отримувати інформацію про всіх навколишніх людей13.10.24
Два студенти Гарвардського університету, Анфу Нгуєн та Кейн Ардайфіо, розробили смарт-окуляри, які можуть автоматично ідентифікувати людей у полі зору та надавати про них повну інформацію, доступну в інтернеті. Їхній пристрій використовує смарт-окуляри Ray-Ban від Meta та сервіс Pimeyes для розпізнавання облич.
Окуляри роблять знімок кожної людини, що потрапляє в об’єктив, і завантажують її в Pimeyes, після чого користувачеві виводиться інформація про людину на смартфоні, включаючи ім’я, номер телефону, адресу, сімейний стан, номер автомобіля та публічні повідомлення з соцмереж. strong>
Студенти продемонстрували роботу свого винаходу на практиці, зав’язуючи розмови з незнайомими людьми в метро, звертаючись до них на ім’я завдяки отриманій інформації. Вони назвали свій проект I-XRAY і підкреслили, що не мають наміру публікувати деталі свого софту або продавати очки. Їхня мета полягала в тому, щоб продемонструвати можливості таких технологій.
Хоча проект не є революційним, студенти об’єднали кілька існуючих технологій, створивши цікавий пристрій, який порушує важливі питання щодо конфіденційності та етики використання технологій розпізнавання осіб.
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