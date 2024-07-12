Смарт-колонка Amazon Echo Spot (2024) с 2,83-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Alexa стоит $7912.07.24
Компания Amazon представила обновленную версию смарт-колонки Echo Spot. Новая модель, Amazon Echo Spot (2024), получила обновленный внешний вид и сенсорный дисплей размером 2.83 дюйма.
Дисплей отображает информацию о времени, погоде, будильниках, обложках альбомов и других данных. Под дисплеем устройства расположен 1.73-дюймовый фронтальный динамик.
Amazon Echo Spot (2024) оснащена встроенными микрофонами, которые позволяют пользователям взаимодействовать с голосовым помощником Alexa с помощью голосовых команд. На верхней части устройства размещены кнопки для регулировки громкости и кнопка отключения микрофонов.
Смарт-колонку Amazon Echo Spot (2024) уже можно приобрести на Amazon по цене $79.99. При наличии подписки Prime цена может быть дешевле.
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