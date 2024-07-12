Смарт-колонка Amazon Echo Spot (2024) з 2,83-дюймовим сенсорним дисплеєм та підтримкою Alexa коштує $7912.07.24
Компанія Amazon представила оновлену версію смарт-колонки Echo Spot. Нова модель, Amazon Echo Spot (2024), отримала оновлений зовнішній вигляд та сенсорний дисплей розміром 2.83 дюйми.
Дисплей відображає інформацію про час, погоду, будильники, обкладинки альбомів та інші дані. Під дисплеєм пристрою розташовано 1.73-дюймовий фронтальний динамік.
Amazon Echo Spot (2024) оснащена вбудованими мікрофонами, які дозволяють користувачам взаємодіяти з голосовим помічником Alexa за допомогою голосових команд. На верхній частині пристрою розміщені кнопки для регулювання гучності та кнопка вимкнення мікрофонів.
Смарт-колонку Amazon Echo Spot (2024) вже можна придбати на Amazon за ціною 79,99 дол. За наявності передплати Prime ціна може бути дешевшою.
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