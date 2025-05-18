Словаки показали летающий автомобиль AirCar 2 с запасом хода до 1000 км18.05.25
Компания Klein Vision, известная своими инновациями в области транспортных технологий, анонсировала новый летающий автомобиль AirCar 2, который привлек внимание в рамках глобального тренда создания персональных средств передвижения нового поколения.
AirCar 2 сочетает в себе функции автомобиля и небольшого самолета. По данным производителя, на земле AirCar 2 способен развивать скорость до 200 км/ч, а в воздухе — до 250 км/ч. Что особенно примечательно, процесс трансформации с машины в самолет занимает всего 80 секунд и не требует усилий от водителя или пилота. Крылья выдвигаются из корпуса, задний спойлер превращается в хвост, а пропеллер активируется автоматически.
В стандартном состоянии длина автомобиля составляет 6 метров, что позволяет ему парковаться на обычных парковках, не требуя специальных площадок. В режиме самолета запас хода AirCar 2 достигает 1000 км, что значительно расширяет его возможности для путешествий.
Цена устройства составляет 800 тысяч долларов. Ожидается, что серийное производство AirCar 2 начнется в сентябре 2025 года, после завершения сертификации. Компания Klein Vision планирует производить до 100 автомобилей в год, а запуск этой модели может стать значимым шагом в развитии воздушного транспорта для массового использования.
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Klein Vision, известная своими инновациями в области транспортных технологий, анонсировала новый летающий автомобиль AirCar 2
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