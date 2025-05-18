Словаки показали літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км18.05.25
Компанія Klein Vision, відома своїми інноваціями в галузі транспортних технологій, анонсувала новий автомобіль AirCar 2, що літає, який привернув увагу в рамках глобального тренду створення персональних засобів пересування нового покоління.
AirCar 2 поєднує функції автомобіля і невеликого літака. За даними виробника, на землі AirCar 2 здатний розвивати швидкість до 200 км/год, а повітря — до 250 км/год. Що особливо примітно, процес трансформації з машини на літак займає всього 80 секунд і не вимагає зусиль від водія або пілота. Крила висуваються з корпусу, задній спойлер перетворюється на хвіст, а пропелер активується автоматично.
У стандартному стані довжина автомобіля становить 6 метрів, що дозволяє йому паркуватись на звичайних парковках, не вимагаючи спеціальних майданчиків. У режимі літака запас ходу AirCar 2 досягає 1000 км, що значно розширює можливості для подорожей.
Ціна пристрою складає 800 тисяч доларів. Очікується, що серійне виробництво AirCar 2 розпочнеться у вересні 2025 року після завершення сертифікації. Компанія Klein Vision планує виготовляти до 100 автомобілів на рік, а запуск цієї моделі може стати значним кроком у розвитку повітряного транспорту для масового використання.
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Klein Vision, відома своїми інноваціями в галузі транспортних технологій, анонсувала новий літаючий автомобіль AirCar 2
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